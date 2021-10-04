На юго-восток Франции обрушились проливные дожди

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На французский департамент Буш-дю-Рон в ночь с 3 на 4 октября обрушились проливные дожди и ветер, в результате чего улицы были затоплены до первых этажей зданий, сообщает газета Le Figaro.

Жителям рекомендовали не выходить из дома. Власти закрыли школы, также префект департамента Вар потребовал приостановить прием учеников из всех школ, кроме школ-интернатов, с полудня. Решение о закрытии школ было принято в Приморских Альпах.

По спасению людей пожарные провели около 200 операций. Все пострадавшие доставлены в безопасное место, медицинская помощь никому не потребовалась.

Повышенный уровень погодной опасности объявлен в шести департаментах на юго-востоке Франции из-за сильных дождей и риска наводнений. По данным метеорологов, в регионе ожидается до 240 мм осадков.-0-