На юго-западе Франции пожар уничтожил более 100 га леса

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На юго-западе Франции пожар уничтожил более 100 га соснового леса, находящегося недалеко от города Англет (департамент Атлантические Пиренеи), сообщает газета Ouest-France.

Причиной возгорания спасательные службы называют экстремальную жару, установившуюся в последние дни в регионе, а также сильный ветер и засуху.

Власти заверяют, что огонь взят под контроль, в тушении участвуют 145 пожарных, в том числе из других регионов Франции.

По данным префектуры департамента Атлантические Пиренеи, по меньшей мере 16 человек отравились дымом, сгорели 11 домов. Все пострадавшие доставлены в больницу.-0-