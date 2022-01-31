На юго-западе Германии при патрулировании дорожного движения застрелены двое полицейских

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое сотрудников полиции получили смертельные ранения в результате стрельбы, открытой злоумышленниками в районе Кузель (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) на юго-западе Германии. Обстоятельства произошедшего выясняются, сообщает ТАСС.

"Во время патрулирования дорожного движения между Майвайлерхофом и Ульметом в районе Кузель сегодня утром были застрелены двое полицейских: мужчина и женщина", - отмечается в сообщении полиции. При этом указывается, что о преступниках ничего не известно. Обстоятельства случившегося выясняются.

Как указывает агентство DPA, инцидент произошел около 4.20 по местному времени. В настоящее время ведется поиск преступников. По информации агентства, один из них вооружен. Движение транспорта вблизи места происшествия перекрыто.-0-