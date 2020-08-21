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21 августа 2020, 07:27

На юго-западе Китая из-за схода оползня пропали без вести 9 человек

Фото Синьхуа
Фото Синьхуа

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере девять человек пропали без вести в результате схода оползня на деревню Фуцюаньчжэнь (юго-западная китайская провинция Сычуань). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Сход оползня произошел ночью. На деревню обрушились 800 тыс. куб.м породы, разрушены три жилых дома. На месте происшествия проводят спасательную операцию.

Как сообщало агентство Синьхуа, сильные ливни 20 августа вызвали наводнения и оползни в провинции Сычуань. В зоне бедствия оказались более 1,1 млн жителей провинции. Свыше 34,9 тыс. человек были переселены из затопленных районов. Прямой экономический ущерб региону составил 3,13 млрд юаней (около $453,7 млн).-0-

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