На юго-западе Китая нашли крупное местонахождение газа

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА-Синьхуа/. В провинции Сычуань на юго-западе Китая обнаружили гигантское местонахождение природного газа.

По данным Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC), обнаруженное газовое местонахождение расположено в центральной части Сычуаньской впадины. Предполагается, что его потенциальные запасы превысят 1 трлн куб.м.

Местонахождение было обнаружено 4 мая, в тот же день объем добытого газа из скважины "Пэнтань-1" глубиной 6376 м, расположенной на территории поселка Тяньбао уезда Даин провинции Сычуань, составил 1 млн 219,8 тыс. куб.м.

Объем запасов газовых местонахождений, где осуществляет добычу юго-западная нефтегазовая компания CNPC, в общей сложности составляет 30 трлн куб.м. Компания поставляет газ более чем для 1 тыс. крупных и средних промышленных предприятий, 20 млн семей и порядка 10 тыс. организаций жилищно-коммунального хозяйства на юго-западе страны.-0-