На юго-западе Китая утонула компания из 8 школьников

22 июня, Чунцин /БЕЛТА - СИНЬХУА/. Восемь школьников утонули в реке в городе Чунцин на юго-западе Китая. Спасатели достали из воды тела всех погибших, сообщили местные власти.

Трагедия произошла 21 июня около 15.30 по местному времени неподалеку от деревни Тунцзя чунцинского района Туннань.

Как было установлено в ходе предварительного следствия, жертвами трагедии оказались ученики одной из местных средних школ, которые играли на берегу реки. Один из них случайно упал в воду. Товарищи, пытаясь его спасти, тоже бросились в реку, в результате все они погибли.

Обстоятельства произошедшего выясняются.-0-