На юго-западе Колумбии из-за оползня погибли 14 человек

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 14 человек погибли в результате оползня в муниципалитете Мальяма на юго-западе Колумбии. Об этом сообщила местная газета El Tiempo, передает ТАСС.

По данным газеты, еще 20 человек считаются пропавшими без вести. Травмы получили по меньшей мере 10 человек, некоторые из них госпитализированы.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за обильных дождей в этом районе в последние дни. Спасатели работают на месте происшествия.-0-