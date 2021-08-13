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13 августа 2021, 00:06

На юго-западе Великобритании произошла стрельба - есть погибшие и раненые

Фото i.inews.co.uk
Фото i.inews.co.uk
13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько человек погибли и несколько получили ранения в результате инцидента со стрельбой в английском городе Плимут. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение, распространенное в четверг вечером местной полицией.

"Около 18:10 12 августа в полицию поступил вызов в связи с серьезным происшествием с использованием огнестрельного оружия на улице Биддок-драйв в плимутском районе Кихэм. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и машины скорой помощи. Несколько человек на месте происшествия убиты, еще нескольким пострадавшим оказывается помощь", - сказано в заявлении представителя местного полицейского управления.

Помимо автомобилей и вертолетов скорой помощи, в район Кихэм на западе города прибыли десятки полицейских машин, установлено оцепление. Власти готовятся подтвердить информацию о погибших.-0-

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