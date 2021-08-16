На Камчатке на месте крушения Ми-8 подняли из воды тело пятого погибшего

Поисковые работы на месте авиакатастрофы вертолета Ми-8 в Курильском озере. Фото ТАСС
16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тела пяти погибших подняли из воды на месте крушения МИ-8 на Камчатке. Кроме этого, спасатели обнаружили бортовой самописец. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-служба краевого управления МЧС России по Камчатскому краю.
"Работы в зоне крушения вертолета Ми-8 на Курильском озере продолжаются. 16 августа в ходе поисковых работ с помощью глубоководных аппаратов Министерства обороны и водолазов Главного управления МЧС России по Камчатскому краю со дна Курильского озера было извлечено пятое тело", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили тела еще нескольких пассажиров и черный ящик на борту разбившегося вертолета.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил создать горячую линию для информирования туристов, которые планировали лететь на Курильское озеро до крушения на нем вертолета.-0-
"Работы в зоне крушения вертолета Ми-8 на Курильском озере продолжаются. 16 августа в ходе поисковых работ с помощью глубоководных аппаратов Министерства обороны и водолазов Главного управления МЧС России по Камчатскому краю со дна Курильского озера было извлечено пятое тело", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили тела еще нескольких пассажиров и черный ящик на борту разбившегося вертолета.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил создать горячую линию для информирования туристов, которые планировали лететь на Курильское озеро до крушения на нем вертолета.-0-