На Камчатке обнаружены обломки затонувшего судна "Анатолий Крашенниников"

10 ноября, Петропавловск-Камчатский /БЕЛТА-ТАСС/. Обломки затонувшего на Камчатке судна "Анатолий Крашенинников" найдены при обследовании береговой черты. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства региона.

"Была обследована береговая черта, найдены отдельные предметы, предположительно, с верхней палубы затонувшего корабля", - говорится в сообщении.

Поиски троих членов экипажа - капитана, старшего помощника и вахтенного механика - результатов не дали. Авиация, задействованная в поисково-спасательной операции, покинула акваторию залива. Вместе с тем суда, находящиеся в зоне крушения сухогруза, будут продолжать попутный поиск, отметили в правительстве.

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин поручил оказать финансовую помощь родственникам пропавших без вести членов экипажа затонувшего судна. Встреча представителей правительства Камчатского края с семьями моряков состоится 12 ноября.

Сухогрузное судно "Анатолий Крашенинников" 9 ноября потерпело крушение у западного побережья Камчатки. На борту находились 13 человек, 10 из них (пять пассажиров и пять членов экипажа) спаслись на плоту, в ближайшее время они будут доставлены в Петропавловск-Камчатский попутным морским транспортом. Трое членов экипажа по-прежнему числятся пропавшими без вести. Судно со строительными материалами и техникой направлялось по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана.-0-