На Камчатке под обвал ледника попали четыре туриста, один погиб

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лед обрушился на Вилючинском водопаде в Камчатском крае. Под обвал льда попали четыре человека, один погиб, трое ранены. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 5.20 мск поступила информация об обрушении льда в Камчатском крае на Вилючинском водопаде. По предварительным данным, есть пострадавшие, люди находятся под завалом. По оперативным данным, под обвал попали четыре человека из туристической группы: трое из них пострадали, один погиб", - рассказали в пресс-службе. В МЧС отметили, что, по предварительной информации, другие находившиеся у водопада туристические группы в полном составе покинули место происшествия.

Кроме того, среди пострадавших есть ребенок, он находится в тяжелом состоянии, еще двое взрослых получили незначительные травмы. "Два человека - мужчина и женщина - находятся в удовлетворительном состоянии, они получили незначительные травмы. Ребенок в тяжелом состоянии, он передан медикам. Один человек погиб. Спасатели все еще находятся на месте событий. Они планируют полностью расчистить обвал, чтобы убедиться, что больше никто не пострадал", - заявил заместитель председателя правительства Камчатского края Александр Заболиченко.

В региональном управлении МЧС отметили, что под завалами могут оставаться люди. Спасатели не исключают нахождение под завалом людей, совершавших одиночный поход. Проводятся аварийно-спасательные работы.-0-