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18 августа 2021, 07:48

На Камчатке подняты на поверхность тела всех погибших в авиакатастрофе с вертолетом 

Фото с сайта ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник"
Фото с сайта ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник"
18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тела всех погибших в авиакатастрофе с вертолетом на Камчатке подняли на поверхность. Теперь перед спасателями стоит задача поднять корпус вертолета, сообщает ТАСС.

"Сегодня благодаря слаженной работе Минобороны, МЧС, Кроноцкого заповедника были подняты тела всех погибших при крушении вертолета на Курильском озере. Теперь перед спасателями стоит задача поднять корпус вертолета, это необходимо для проведения следственных действий, а также во избежание возможных негативных последствий для экологии", - написал глава региона Владимир Солодов в своем Telegram-канале.

12 августа вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро", в котором находились 16 человек, в том числе 13 пассажиров, упал в Курильское озеро в Кроноцком заповеднике на Камчатке. По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело. Восемь человек спасены, тела еще восьми найдены и подняты на поверхность со дна озера.

Поисковая операция возобновилась с рассветом в среду, накануне днем она была приостановлена по погодным условиям. На месте ЧП спасатели также оказывают и психологическую помощь - один из пассажиров отказывался покидать место крушения вертолета, пока не будут подняты тела его родных. По информации МЧС, в 15.00 (06.00 мск) поисковая операция на месте крушения была завершена.

Авиакомпания "Витязь-Аэро" работает на Камчатке с 2009 года, в парке более 20 вертолетов Ми-8 модификаций МТВ, АМТ, Т и ПС и Ми-2. Осуществляет полеты в отдаленные районы Камчатки, в том числе и пассажирские перевозки, перевозки туристов в труднодоступные районы. 13 августа Росавиация запретила авиакомпании выполнять коммерческие пассажирские полеты по Камчатке.-0- 
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