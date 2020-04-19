На Камчатке продолжается извержение самого высокого в Евразии вулкана

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потоки лавы потекли 19 апреля по восточному склону самого высокого в Евразии вулкана Ключевского на Камчатке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.
"На восточном склоне Ключевского появился лавовый поток. На сайте института выведены изображения с камер видеонаблюдения, установленных в районе вулкана. На них видно, что лава продолжает вытекать из кратера", - сообщили ТАСС в Институте вулканологии и сейсмологии ДВОРАН.
Извержение вулкана Ключевского началось 1 ноября прошлого года и продолжается до сих пор. Вулканологи наблюдают термальную аномалию, пепловые шлейфы, редко - лавовые потоки. По мнению ученых, угрозы для жителей полуострова пока нет.
Вулкан Ключевской с высотой 4750 м - самый высокий действующий вулкан в Евразии. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского.-0-