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19 апреля 2020, 23:00

На Камчатке продолжается извержение самого высокого в Евразии вулкана

Фото depositphotos.com
Фото depositphotos.com

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потоки лавы потекли 19 апреля по восточному склону самого высокого в Евразии вулкана Ключевского на Камчатке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"На восточном склоне Ключевского появился лавовый поток. На сайте института выведены изображения с камер видеонаблюдения, установленных в районе вулкана. На них видно, что лава продолжает вытекать из кратера", - сообщили ТАСС в Институте вулканологии и сейсмологии ДВОРАН.

Извержение вулкана Ключевского началось 1 ноября прошлого года и продолжается до сих пор. Вулканологи наблюдают термальную аномалию, пепловые шлейфы, редко - лавовые потоки. По мнению ученых, угрозы для жителей полуострова пока нет.

Вулкан Ключевской с высотой 4750 м - самый высокий действующий вулкан в Евразии. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского.-0-

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