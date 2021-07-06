На Камчатке пропала связь с самолетом Ан-26

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет Ан-26 перестал выходить на связь на Камчатке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, самолет выполнял пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. На его борту находятся 23 пассажира и шесть членов экипажа.

"Прервалась связь с Ан-26 Камчатского авиационного предприятия, направлявшегося из Петропавловска в поселок Палана. Судно посадку не совершило. По предварительным данным, на борту находятся 23 пассажира и шесть членов экипажа", - сказали в прокуратуре.

В приемной АО "Камчатское авиационное предприятие" ТАСС подтвердили, что самолет, с которым потеряна связь, принадлежит предприятию. О том, что именно произошло с самолетом, в компании не сообщили, разъяснив, что подробности происшествия устанавливаются.-0-