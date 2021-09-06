На Камчатке со дна озера подняли вертолет, потерпевший крушение с туристами на борту

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вертолет Ми-8, который потерпел крушение на Камчатке, подняли со дна Курильского озера, следует из опубликованного управлением МЧС России по Камчатскому краю видео в официальном Telegram-канале, сообщает ТАСС.

12 августа вертолет Ми-8, принадлежащий компании "Витязь-аэро", совершил жесткую посадку на Курильском озере. На борту находились 13 туристов и три члена экипажа. Выбраться из упавшего в воду вертолета удалось двум членам экипажа и шести пассажирам. Их спасли инспекторы Кроноцкого заповедника. Восемь человек погибли.

Росавиация запретила авиакомпании, которая выполняла свыше 80% туристических перевозок, осуществлять полеты. -0-