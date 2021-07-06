6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Камчатке возбудили уголовное дело после потери связи с самолетом Ан-26, сообщает ТАСС.

Пассажирский самолет Ан-26 выполнял рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. По предварительным данным, на борту самолета находились 23 человека и шесть членов экипажа. По информации источника ТАСС, самолет был технически исправен, летчик не докладывал о каких-либо неисправностях.

В экстренных службах предполагают, что самолет мог упасть в море. "По предварительной информации, Ан-26 потерпел крушение и упал в море", - сказал собеседник агентства. По его словам, самолет перестал выходить на связь при посадке, в ходе полета экипаж не сообщал о проблемах на борту.

В настоящее время организованы поиски пропавшего самолета. По маршруту Ан-26 направлены самолет и два вертолета.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.263 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта) УК РФ.-0-