На Камчатке ввели обязательную вакцинацию для работников некоторых отраслей

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Камчатке с 23 июля вводится обязательная вакцинация от COVID-19 для работников ряда отраслей. Об этом сообщается на сайте администрации Камчатского края.

"Постановлением главы регионального Управления Роспотребнадзора на территории полуострова для отдельных категорий граждан вводится обязательная вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Документ вступает в силу с 23 июля 2021 года", - отмечается в пресс-релизе.

"На сегодня все эпидпроцессы на территории Камчатского края, к сожалению, сохраняются. Ситуация в крае достаточно напряженная. Среднесуточный показатель заболеваемости на сто тысяч населения у нас превышает показатель по Российской Федерации. Поэтому сегодня принято постановление о проведении обязательной вакцинации отдельных категорий граждан по эпидемическим показаниям", - рассказала главный государственный санитарный врач Камчатского края - глава регионального Управления Роспотребнадзора Яна Господарик.

Обязательной вакцинации подлежат граждане, работающие в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, социального обслуживания, клиентских подразделений банков, почты, МФЦ, транспорта, услуг ЖКХ, торговли, общественного питания, салонов красоты, соляриев, фитнес-клубов, бассейнов, бытовых услуг, детских игровых комнат, рыбопромыслового флота, культуры и досуга, а также госслужащие.

"Необходимо прервать эпидпроцесс - передачу вируса от человека к человеку. Для этого нужно, чтобы сформировался коллективный иммунитет. Наукой доказано, что 60% вакцинированных на современном этапе достаточно для того, чтобы прервать цепочку передачи инфекции от человека к человеку", - отметила глава регионального управления.-0-