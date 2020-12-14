На Камчатку обрушился мощный циклон

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Камчатку обрушился тихоокеанский циклон, который принес на полуостров сильный снег и метель. Порывы ветра достигают 30 м/с, сообщает телеканал "МИР24".

В горных районах объявлено штормовое предупреждение и повышенная опасность схода лавин. Туристов, альпинистов и охотников просят воздержаться от опасных поездок. Из-за непогоды в Петропавловске-Камчатском отменили занятия в школах, задерживают рейсы местной авиации. Руководителям предприятий и организаций рекомендовали временно перевести сотрудников на дистанционный режим работы. Все экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности.

"Оперативные группы спасателей на автомобилях повышенной проходимости патрулируют дороги. В случае необходимости они готовы оказать помощь водителям в преодолении подъемов и спусков, вытащить автомобили из снежного плена, отбуксировать транспортные средства при их поломке. Кроме того, на станциях скорой медицинской помощи организовано дежурство, чтобы своевременно помочь медикам в транспортировке больных. Также в готовности к развертыванию находится мобильный пункт обогрева", - отметили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.-0-