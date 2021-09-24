На Канарах дополнительно эвакуируют население в связи с растущим риском из-за извержения

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти решили провести дополнительную эвакуацию жителей на острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова) из-за извержения вулкана. Об этом сообщила в пятницу в Twitter региональная служба экстренной помощи, информирует ТАСС.

По информации агенства, "учитывая рост риска для населения из-за продолжающегося эпизода извержения был издан указ об обязательной эвакуации" жителей трех небольших муниципалитетов Пальмы. По данным газеты El Pais, в общей сложности речь идет о 1,3 тыс. дополнительно эвакуированных. Ранее около 6 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.

Как передает издание, в последнее время усилилась взрывная активность вулкана. Кроме того, открылась новая трещина, откуда выходит лава. Из-за облака пепла несколько авиакомпаний объявили о временном прекращении полетов на остров.

19 сентября на Пальме началось извержение вулкана в районе населенного пункта Эль-Пасо. Из кратера вулкана происходит активный выброс вулканических материалов. Потоки лавы уже разрушили около 390 домов. Пока никто не пострадал.-0-