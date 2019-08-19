На Канарских островах из-за лесных пожаров эвакуированы 4 тыс. человек

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На острове Гран-Канария (Испания) из-за лесных пожаров эвакуированы 4 тыс. человек, сообщает
Более десяти самолетов и вертолетов и около 700 пожарных борются с лесным пожаром, который начался 17 августа недалеко от города Техеда. Тушение огня осложняется высокой температурой воздуха и сильными ветрами.
Как заявил региональный глава Канарских островов Анхель Виктор Торрес, огонь пока не удалось взять под контроль.
По данным Euronews, это уже второе возгорание за неделю в данном районе. 16 августа стало известно об аресте девяти человек, которых подозревают в поджогах и неосторожном обращении с огнем.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2714 BYN
|2.272 BYN
|2.278 BYN
|USD
|2.047 BYN
|2.05 BYN
|2.053 BYN
|RUB
|3.1033 BYN
|3.075 BYN
|3.09 BYN