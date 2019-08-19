На Канарских островах из-за лесных пожаров эвакуированы 4 тыс. человек

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На острове Гран-Канария (Испания) из-за лесных пожаров эвакуированы 4 тыс. человек, сообщает Reuters .

Более десяти самолетов и вертолетов и около 700 пожарных борются с лесным пожаром, который начался 17 августа недалеко от города Техеда. Тушение огня осложняется высокой температурой воздуха и сильными ветрами.

Как заявил региональный глава Канарских островов Анхель Виктор Торрес, огонь пока не удалось взять под контроль.

По данным Euronews, это уже второе возгорание за неделю в данном районе. 16 августа стало известно об аресте девяти человек, которых подозревают в поджогах и неосторожном обращении с огнем.-0-