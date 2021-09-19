На Канарских островах началось извержение вулкана

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Извержение вулкана началось на испанском острове Пальма после продолжительной серии землетрясений небольшой магнитуды. Об этом в воскресенье сообщили региональные экстренные службы. Их сообщение цитирует ТАСС.

"Зарегистрировано извержение, - говорится в публикации. - Держитесь дальше от этого района и следуйте указаниям властей". Извержение произошло в районе населенного пункта Эль-Пасо, где расположена активная вулканическая гряда Кумбре-Вьеха.

Из кратера вулкана происходит активный выброс вулканических материалов. Была развернута эвакуация маломобильных групп населения острова. Также было принято решение перекрыть движение по нескольким трассам.

Ранее Вулканологический институт Канарских островов предупреждал о приближающемся стихийном бедствии, после того как на острове заметно усилилась сейсмическая активность, магнитуда самого сильного землетрясения составила 4,2. Последнее извержение вулкана на Пальме было зафиксировано в 1971 году.-0-