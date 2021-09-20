На Канарских островах не ожидают, что потоки лавы достигнут побережья ближайшей ночью

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потоки лавы, как ожидается, не достигнут прибрежной зоны испанского острова Пальма этой ночью. Об этом заявил представитель местных властей Мигель Анхель Моркуенде. Его слова цитирует ТАСС.

Ранее глава правительства Канарских островов Анхель Виктор Торрес заявлял, что потоки могут достичь океана уже этим вечером. Контакт лавы с соленой водой может спровоцировать взрывы и выбросы вредных газов. "Еще остается половина пути до моря, - сказал Моркуенде. - Она не достигнет этой ночью". По его словам, скорость движения лавы снизилась, но это не означает, что извержение замедлилось.

В воскресенье днем на Пальме началось извержение вулкана в районе населенного пункта Эль-Пасо. Из кратера происходит активный выброс вулканических материалов. Потоки лавы уже разрушили более ста домов, расположенных вблизи зоны извержения вулкана. Из соображений безопасности были эвакуированы более 5,5 тыс. человек.

Ранее Вулканологический институт Канарских островов предупреждал о приближающемся извержении после заметного усиления сейсмической активности на острове. Последнее извержение вулкана на Пальме было зафиксировано в 1971 году.-0-