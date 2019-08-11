На Канарских островах не стихают лесные пожары

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На острове Гран-Канария, третьем по величине среди Канарских островов, не стихают лесные пожары, сообщает портал
Более тысячи людей были эвакуированы и покинули свои дома в целях безопасности.
Региональный глава Канарских островов Анхель Виктор Торрес уточняет, что огонь охватил более тысячи гектаров леса. В тушении пожара принимают участие более 200 человек, пять вертолетов и гидросамолет.
Пожар начался 10 августа в районе Хункалийо, в муниципалитете Артенара. Его вероятной причиной стали сварочные работы. Предполагаемый виновник задержан.-0-
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