На Кипр с 10 мая смогут прилететь привитые от коронавируса туристы

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Кипра решили с 10 мая впускать в страну иностранных туристов из 65 стран, вакцинированных против COVID-19, в том числе и российским препаратом "Спутник V", без наличия отрицательного теста и без соблюдения карантина. Об этом заявил министр туризма Саввас Пердиос, сообщает газета Cyprus Mail.

"Полностью вакцинированные люди из 65 стран с 10 мая смогут приехать на Кипр без тестов на COVID-19 и без соблюдения карантина, даже если у них был тесный контакт с зараженным человеком", - сказал министр. Въезд будет разрешен туристам из стран - членов ЕС, Европейской экономической зоны, а также Швейцарии, Армении, Бахрейна, Беларуси, Канады, Египта, Грузии, Израиля, Иордании, Кувейта, Ливана, Катара, России, Саудовской Аравии, Сербии, Украины, ОАЭ, Великобритании и США.

Саввас Пердиос пояснил, что туристы при въезде в страну должны будут предъявлять только прививочный сертификат. Отрицательный тест на коронавирусную инфекцию не потребуется. Он добавил, что иностранные путешественники перед поездкой должны будут загрузить свой сертификат на сайт Cyprus Flight Pass и заполнить специальную форму.

По словам министра туризма, к концу мая будет более четкая картина понимания того, как развивается ситуация с коронавирусной инфекцией в стране и в мире.-0-