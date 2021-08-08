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08 августа 2021, 22:08

На Кипре машина сорвалась с утеса в море

Фото cyprus-mail.com
Фото cyprus-mail.com

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На западе Кипра легкий внедорожник багги с туристами из Франции упал со 150-метрового утеса в море. Один человек погиб, еще один находится в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию Кипра.

В автомобиле находились 59-летний французский турист и его 20-летняя дочь. Они совершали поездку на багги по диким природным ландшафтам полуострова Акамас. Около 15:20 по местному времени их автомобиль сорвался в пропасть.

Девушка выпала из машины и, ударившись о скалы, осталась на склоне утеса на 70 м ниже той точки, откуда сорвался внедорожник. Автомобиль вместе с ее отцом упал в воду, пролетев 150 м по вертикали.

Катер береговой охраны поднял мужчину из воды на борт и доставил его в бухту Лачи, откуда машина скорой помощи отвезла его в больницу городка Полис-Хрисохус. Там французский турист был официально объявлен мертвым. Состояние его дочери расценивается медиками как тяжелое.-0-

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