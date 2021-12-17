На Кипре началась всеобщая вакцинация детей 5-11 лет

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всеобщая вакцинация детей в возрасте от 5 лет и старше начинается с пятницы на Кипре, сообщает ТАСС.

Решение о всеобщей вакцинации детей принял в понедельник кабинет министров островного государства, обозначив датой старта 16 декабря, однако в среду Минздрав перенес начало вакцинации на пятницу. Постановлением кабмина определено, что противовирусными препаратами начнут прививать детей от 5 до 11 лет. До сих пор вакцинация от коронавируса охватывала все возрастные категории жителей острова от 12 лет и старше.

Как сообщил государственному радио острова глава Кипрского педиатрического общества Михалис Анастасиадис, педиатры по практическим соображениям не станут проводить вакцинацию детей в своих кабинетах. Причиной тому служат два обстоятельства: чрезмерная чувствительность детей к инъекциям, а также намерение врачей избавить больных, которые дожидаются медицинского осмотра, от контактов в одних помещениях с детьми, которых родители привели на прививку. По этой причине детей будут прививать в центрах охраны материнства и детства, расположенных во всех провинциях Кипра.

Дозировка инъекций для детей от 5 до 11 лет отличается от дозировки для возрастной категории от 12 лет и старше. Детей будут прививать 10 микрограммами вакцин, в то время как подросткам и взрослым вводят по 30 микрограмм противовирусных препаратов.-0-