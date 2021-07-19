На Кипре прошла многотысячная манифестация против введения антиковидных пропусков

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многотысячная манифестация против решения правительства Кипра о введении антиковидных сертификатов SafePass для прохода практически во все общественные помещения состоялась вечером 18 июля в Никосии, сообщает ТАСС.

Местом сбора акции протеста стал перекресток дорог у въезда в президентский дворец. Демонстранты призвали к немедленной отмене "незаконных и неконституционных указов", в том числе к отмене SafePass, который, согласно решению правительства, необходимо будет предъявлять для входа в центры оказания госуслуг, магазины, рестораны, банки и любые места, где могут собираться более 20 человек. Участники акции протеста также требовали продолжить практику бесплатного экспресс-тестирования на антитела к коронавирусу, которое с 1 августа решено перевести на платную основу, а также искоренить практику, при которой работодатели должны заставлять невакцинированных сотрудников сдавать диагностические тесты два раза в неделю.

Участники манифестации также выступили с пожеланием, чтобы президент страны Никос Анастасиадис выступил с заявлением о том, что вакцинация не будет обязательной, чтобы власти перестали делить людей на вакцинированных и не сделавших прививки и чтобы в обществе был положен конец "запугиванию, шантажу и угрозам увольнения" в отношении той части населения, которая не собирается вакцинироваться.

Выступившие перед демонстрантами ораторы не только критиковали власти за выбранные ими методы борьбы с пандемией, при которой вакцинация стала заменять лечение вирусного заболевания в самом начале его развития, но также предлагали альтернативные пути. Так, например, эпидемиолог Эльпидофорос Сотериадис призвал правительство поставлять моноклональные антитела пациентам с ковидом на ранней стадии заболевания. Он также призвал правительство перестать разделять людей и разрушать социальную сплоченность в обществе.

Участники акции поначалу вели себя более или менее спокойно, хотя один из ораторов и заявил, что мирный характер манифестации объясняется тем, что ее участники собираются предоставить властям последний шанс, и пообещал, что в следующий раз характер манифестации изменится. Однако это обещание сбылось уже к концу манифестации, поскольку уже перед самым ее завершением начались столкновения демонстрантов с полицией.

Кроме того, серьезный инцидент произошел в соседнем районе Никосии, у здания медиагруппы Dias, в котором размещается телекомпания "Сигма". К нему подошла группа участников акции протеста возле президентского дворца и ворвалась в офис телеканала. Протестующие нанесли ущерб помещениям и подожгли с помощью бутылок с зажигательной смесью несколько машин на автостоянке телекомпании.

Президент Кипра Никос Анастасиадис осудил нападение на сотрудников и офисные помещения телеканала "Сигма". "Нападение на "Сигму" - это удар по демократии и верховенству закона, что недопустимо", - отметил президент. Он пообещал, что "государство отплатит тем, кто игнорирует законы" и что демократия, а также здоровье и безопасность кипрских граждан "не останутся в руках разгневанных и безответственных жителей".

Президент также заявил, что "маргинальные элементы" из числа тех, кто противостоит мерам по борьбе с пандемией, полагали, что своими действиями могут шантажировать государство, но им это не по силам. "Государству никто не угрожает и не шантажирует его, не говоря уже о тех, кто, ссылаясь на иррациональные теории заговора, пытается увести страну в Средневековье", - указал Никос Анастасиадис.-0-