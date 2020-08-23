На Кипре запретили целоваться

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет на поцелуи, объятия, рукопожатия и танцы на свадебных церемониях и крестинах введен на Кипре как средство по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения республики.

Речь идет не о запрете на поцелуи между молодоженами, а только о форме приветствия и поздравления. "Традиционная поздравительная процедура, предусматривающая поцелуй или рукопожатие, не разрешена", - отмечается в заявлении министерства.

"Во время поздравлений и коктейля число присутствующих не должно превышать 250 человек в час. Например, если общее число приглашенных составляет 1 тыс., то минимальное время, затраченное на поздравления и коктейль, должно составлять четыре часа", - пояснил Минздрав.

Министерство сохранило прежний лимит максимального числа присутствующих на званом обеде по случаю свадьбы или крестин в 350 человек. Столы во время обеда должны быть расставлены так, чтобы сохранялась нормативная социальная дистанция между сидящими в 2 кв. м свободного пространства на каждого человека при организации обеда на открытом воздухе и 3 кв. м в закрытом помещении.

Танцы на таких праздниках теперь не предусмотрены вовсе. "На мероприятии не должно быть заранее выделенного места для танцев, чтобы избегать скопления людей", - говорится в заявлении Минздрава. Вступающая в брак пара или родители ребенка, проходящего процедуру крещения, должны в обязательном порядке иметь список всех гостей церемонии, чтобы можно было отследить их контакты в том случае, если у кого-то из присутствующих будет выявлен коронавирус.

Все эти меры были обнародованы в дополнение к принятому кабинетом министров ранее решению продлить на пять месяцев большинство существующих пост-карантинных ограничений в связи с пандемией. Власти Кипра также решили ввести со следующей недели и до 15 января 2021 года лимит в 50 человек участников общественных мероприятий вне зависимости от того, проводятся они в помещениях или на открытом воздухе. Это ограничение будет касаться любых празднований и вечеринок, за исключением свадеб и крестин, которые проводятся на частных или общественных пространствах, включая пляжи.-0-