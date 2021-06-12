На Корсике стараются защитить побережье от загрязнения нефтепродуктами

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Префектура департамента Верхняя Корсика ввела в действие специальный план по защите побережья этого французского острова от возможного загрязнения находящимися в море нефтепродуктами. Об этом рассказала телеканалу BFM представитель морской префектуры зоны Средиземноморья Кристин Рибб, сообщает ТАСС.

Нефтяное пятно дрейфует всего в 800 м от восточного побережья острова, тогда как вечером 11 июня дистанция составляла 10 км. Длина зоны загрязнения превышает 35 км.

"Для контроля за ситуацией мы используем вертолеты и патрульные суда, на подходе специальные суда для борьбы с загрязнением, которые вышли из порта Тулон (континентальная Франция. - Прим. ТАСС)", - констатировала представитель морской префектуры. По сведениям Кристин Рибб, два крупных пятна нефтепродуктов угрожают обширной зоне курортных пляжей между коммунами Алерия и Соленцара. "Это прекрасная зона корсиканского побережья, и мы делаем все возможное с целью защитить ее", - сказала она.

Как отмечается в данных префектуры департамента Верхняя Корсика, скорее всего, загрязнение вызвано сбросом нефтепродуктов с проходивших мимо острова кораблей. "Размеры и характер загрязнения не позволяют надеяться на то, что эти нефтепродукты сами растворятся в морской воде", - заявили в префектуре. Администрация острова призвала население не прикасаться к сгусткам таких веществ в случае их выброса на побережье, не пытаться убирать их, но немедленно оповестить власти о происходящем.

Зона загрязнения была обнаружена в море вблизи Корсики 11 июня во время учений военной авиации. В настоящее время самолеты с базы ВВС острова и военные корабли активно участвуют в контроле за нефтяным пятном. Направленные властями острова в этот район спецсуда должны в ближайшее время приступить к откачке нефтепродуктов и нейтрализации их с помощью химических средств.-0-