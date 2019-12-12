На крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске произошел пожар

12 декабря, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" загорелся во время ремонтных работ в доке в Мурманске. Как сообщили в российских оперативных службах, пострадали три человека.

"По предварительной информации, пожар происходит в первом энергоотсеке, с верхней палубы идет густой черный дым. Пострадавших трое. Всем им оказывается медицинская помощь", - сказал источник.

Площадь горения составляет 120 кв.м. "Тушение осуществляется при помощи пенной атаки, сейчас загорелось дизельное топливо", - сказал источник, добавив, что ликвидация возгорания ведется силами флота.

В экстренных службах уточнили, что тушение ведется по второму, повышенному, номеру сложности. Причины возникновения возгорания устанавливаются. Оно могло возникнуть из-за нарушений правил безопасности при проведении ремонтных работ.-0-