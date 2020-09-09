На крупнейшей в мире книжной ярмарке во Франкфурте в этом году не будет книг

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Впервые за более чем 70 лет существования Франкфуртская международная книжная ярмарка, принимавшая каждый год более 7 тыс. издательств, литературных агентств, медийных компаний, книготорговых объединений, книги на стендах не выставит. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Павильоны ярмарки останутся закрытыми, за исключением одного, в котором располагается студия первого канала немецкого телевидения. Прямые трансляции авторских презентаций и телеинтервью с писателями состоятся, причем даже с участием зрителей. Однако зрителей будет мало, и организованы эти передачи будут с соблюдением строжайших требований гигиены.

Причины такого решения - серьезная эпидситуация в Германии и в мире. Еще в конце мая генеральный директор Франкфуртской книжной ярмарки Юрген Боос говорил о том, что форум состоится в привычном формате, пусть и с небольшим числом экспонентов, в основном из Германии. И даже ношение масок будет добровольным. Однако ситуация с коронавирусом не стала менее острой. Многие издательства, в том числе немецкие, объявили, что не приедут на ярмарку. Кроме того, соблюсти все меры предосторожности на огромной территории Франкфуртской ярмарки, которую посещали обычно около 300 тыс. гостей, просто невозможно.

Тем не менее крупнейший в мире книжный форум все же состоится с 14 по 18 октября. В самом Франкфурте-на-Майне и в других городах Германии пройдут небольшие презентации, встречи с писателями, различные конференции. В общем их запланировано около 100.

Многое можно будет увидеть в интернете. В частности, 17 октября, с 10.00 до 22.00 по местному времени, на сайте Франкфуртской международной книжной ярмарки можно будет бесплатно посмотреть трансляцию своеобразного писательского марафона, в котором примут участие Дон Уинслоу, Элиот Уайнбергер, Элизабет Гилберт, Ольга Грязнова и многие другие.

Обширная программа ярмарки будет опубликована на сайте форума.-0-