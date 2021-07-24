На Кубани опрокинулся автобус: два человека погибли, 20 пострадали

24 июля, Краснодар /БЕЛТА - ТАСС/. Автобус с 22 пассажирами съехал в кювет в Апшеронском районе Краснодарского края России, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, утром 24 июля водитель в районе поселка Мезмай не справился с управлением, автобус опрокинулся в кювет. В результате два человека погибли и 20 пострадали.

Специалисты транспортировали вертолетом санавиации и реанимобилями четырех находящихся в тяжелом состоянии пострадавших в больницы Краснодара. Остальным пострадавшим помощь оказывалась на месте. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Водитель автобуса, по предварительной информации, осуществлял перевозку людей в частном порядке. По сведениям источника в экстренных службах, автобус был заказным, не туристическим. По предварительным данным администрации Апшеронского района, автобус привез группу людей для осмотра местных достопримечательностей из Кореновска. Все пострадавшие и погибшие - работники одного из предприятий, автобус нанимал профсоюз организации.

Следственный комитет организовал проверку по факту произошедшего. Свою проверку проводит и прокуратура.-0-