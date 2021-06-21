На Кубани столкнулись два автобуса

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два автобуса столкнулись в Туапсинском районе Краснодарского края, после столкновения один из них загорелся, сообщает ТАСС.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что информация о пострадавших уточняется.

Между тем, по информации источника, в результате столкновения двух автобусов пострадали девять детей и водитель. "По предварительным данным, дети получили легкие травмы", - сказал собеседник ТАСС. Он добавил, что причиной ДТП стал отказ тормозов.

Уточняется, что к работам привлекли 25 человек и девять единиц техники. Ситуация находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.-0-