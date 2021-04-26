На Кубе горит национальный парк

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники природоохранных ведомств несколько дней тушат сильный пожар в Национальном парке имени Александра Гумбольдта в восточной части Кубы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter президента страны Мигеля Диас-Канеля.

"В течение нескольких дней сотрудники лесничеств и природоохранных органов из провинций Ольгин и Гуантанамо тушат сильный пожар в районах Национального парка имени Александра Гумбольдта, важного для сохранения биоразнообразия Кубы", - написал Мигель Диас-Канель. Детальной информации об ущербе не сообщается.

Национальный парк имени Александра Гумбольдта расположен на территории около 71 тыс. га. В 2001 году заповедник включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря своему ландшафту и большому числу видов произрастающих растений и обитающих животных на его территории.-0-