На Кубе обновлен антирекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения Кубы сообщило о 1383 новых случаях заражения коронавирусом за последние 24 часа, что является самым высоким для республики суточным показателем с начала пандемии, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство "Пренса Латина".

По словам директора департамента эпидемиологии Минздрава Франсиско Дурана, за последние сутки в стране умерли 11 пациентов с коронавирусом. Сейчас в республике насчитывается 6864 пациента с коронавирусом, 126 находятся в палатах интенсивной терапии, 88 - в тяжелом состоянии, 38 - в критическом.

Наибольшее число заразившихся выявлено в провинциях Гавана, Сантьяго-де-Куба, Гуантанамо и Матансас.

Кубинские медики разработали пять вакцин от коронавируса. Руководство республики планирует провести вакцинацию всего населения Кубы в текущем году.

С начала пандемии в стране умерли 796 инфицированных, 115 505 пациентов выздоровели.-0-