На Кубе от удара молнии погибли пять человек

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять человек погибли от удара молнии на пляже в городе Санта-Крус-дель-Норте (Куба), сообщает кубинская газета Granma.
Среди погибших - двое взрослых и трое детей. Еще один несовершеннолетний госпитализирован, его состояние стабильное.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на специалистов кубинского Института геофизики и астрономии, ежегодно на острове вследствие ударов молний погибают не менее 65 человек - больше, чем из-за ураганов. С 1979 по 2013 год на острове из-за попадания молнии погибли 1 682 человека.
В числе рекомендуемых местными специалистами мер предосторожности "правило 30/30": в начале грозы искать убежище, если между разрядом молнии и ударом грома проходит меньше 30 секунд, а в конце грозы оставаться в укрытии как минимум 30 минут после последнего удара грома.-0-
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