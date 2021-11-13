На Кубе туристы смогут привиться от COVID-19 местными препаратами

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Путешественники, приезжающие на Кубу, смогут при желании вакцинироваться от коронавируса препаратами, разработанными местными специалистами. Об этом в эфире государственного телевидения сообщил президент республики Мигель Диас-Канель, передает ТАСС.

"Туристы, желающие привиться от коронавируса на Кубе, смогут это сделать. У нас есть все возможности для этого процесса. Мы уже имеем информацию о группах, которые приедут в страну с этой целью, а их встретит красивый и тихий остров", - сказал глава государства.

По данным Минздрава Кубы, эффективность местных препаратов от коронавируса Abdala и Soberana 02 в ходе клинических испытаний составила 92,28% и 91,2% соответственно. В настоящее время их производители ведут переговоры со Всемирной организацией здравоохранения по вопросу их международного признания. Вакцины состоят из нескольких доз, полный курс вакцинации реализуется в течение периода до одного месяца.

Власти Кубы анонсировали полное открытие туристического сектора 15 ноября. С 7 ноября отменено требование к иностранным путешественникам проходить обязательный карантин в отелях после въезда в страну. При въезде необходимо будет предъявлять сертификат о вакцинации либо отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия.-0-