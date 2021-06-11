На Кубе в аварии с автобусом один человек погиб, 26 пострадали

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирский автобус столкнулся со строительным краном на востоке Кубы. В аварии один человек погиб и 26 получили травмы, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Granma.

Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь в местных больницах. Идет расследование дорожного инцидента.

По официальным данным, на острове ежедневно происходит в среднем 31 ДТП. Многие аварии связаны с невнимательностью водителей, превышением скорости, плохим состоянием дорог. В числе причин ДТП - серьезная изношенность автопарка страны. Возраст многих машин на кубинских дорогах превышает 50 лет. На аварийности сказывается и недостаточная дисциплинированность участников дорожного движения.-0-