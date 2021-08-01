На Кубе зафиксировано почти 10 тысяч случаев коронавируса за сутки

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения Кубы зафиксировало 9747 новых случаев инфицирования коронавирусом за последние 24 часа. Такую информацию сообщает RT.

Это самый высокий для республики суточный показатель с начала пандемии. Всего в стране зарегистрировано 394 343 случая инфицирования.

За 24 часа на Кубе умерли 87 человек от последствий инфицирования коронавирусом, всего же в стране зарегистрировано 2845 летальных исходов. Выздоровели 348 487 пациентов.-0-