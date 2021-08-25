На Курилах зафиксирован выброс пепла вулкана Эбеко высотой 3,7 км

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды зафиксирован пепловый выброс высотой до 3,7 км. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.





"Высота пеплового выброса составила до 3,7 км над уровнем моря", - говорится в сообщении.





Шлейф пепла растянулся в юго-восточном направлении на 10 км от вулкана, установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения. Как уточнили в ГУ МЧС России по Сахалинской области, в близлежащем к вулкану городе Северо-Курильске не было пеплопада, запах сереводорода в городе не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.-0-