12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На ликвидацию последствий пожара в Калифорнии потребуется не менее $3 млрд. Самый большой объем работ предстоит проделать в городе Парадайс, который практически полностью уничтожен огнем. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Работы по расчистке территорий в населенных пунктах, пострадавших в результате самого разрушительного пожара в современной истории этого американского штата, начнутся в январе и, как ожидается, продлятся около года. По оценкам страховых компаний, общий объем выплат клиентам, дома и предприятия которых пострадали от пожара, может превысить $10 млрд.

Как ранее сообщалось, пожар на севере Калифорнии начался 8 ноября. Он уничтожил почти 14 тыс. жилых домов, более 520 коммерческих зданий и свыше 4 тыс. других построек. Жертвами стихии стали не менее 85 человек. Полностью локализовать пламя удалось 25 ноября. Площадь выгоревшей территории превысила 620,5 кв.км.-0-