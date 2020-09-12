На Манхеттене стало больше пустых квартир

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В самом дорогом районе Нью-Йорка - Манхеттене - более 15 тысяч апартаментов пустуют, а год назад их было втрое меньше. Об этом сообщило издание CNBC.

Отмечается, что причиной спада рынка недвижимости стала пандемия коронавируса - жители центральных районов Нью-Йорка массово перебрались в пригороды из-за сложной эпидемиологической ситуации в городе. По прогнозам риэлтеров, до конца 2020 года ситуация будет ухудшаться.

Чтобы привлечь арендаторов, владельцы квартир снизили цены на 4-9% и предлагают новым жильцам несколько месяцев пожить бесплатно. Отмечается, что студию на Манхеттене можно снять за 2574 доллара в месяц (в июле цена аренды составляла 2829 долларов, падение стоимости 9%), однокомнатную квартиру - за 3445 долларов (3626 два месяца назад, падение - 5%), двухкомнатную - за 4756 долларов (4954 в июле, падение - 4%).-0-