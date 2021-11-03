На месте крушения Ан-12 в Иркутской области обнаружили тела всех погибших

Фото Пресс-службы правительства Иркутской области
3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тела и фрагменты всех семерых членов экипажа самолета Ан-12, разбившегося в Иркутской области, обнаружены. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на экстренные службы.
"Найдены тела и фрагменты всех семерых членов экипажа самолета Ан-12", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что были обнаружены тела пяти погибших. По информации властей региона, там был только экипаж.
В настоящее время спасатели расчищают от деревьев место крушения. Работы осложняют метель и темное время суток. На место крушения доставлены световые башни и прожекторы.-0-
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