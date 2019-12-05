На месте пожара в Одессе нашли тело второго погибшего

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество погибших при пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса выросло до двух человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу одесской полиции.

"Тело взрослой женщины сотрудники правоохранительных органов нашли под обломками конструкций сооружения. Полицейские устанавливают ее личность", - Цитирует ТАСС сообщение. Продолжаются поиски еще 13 человек.

Пожар в здании, где располагается колледж, начался 4 декабря в первой половине дня. Пострадали почти 30 человек. Спасаясь от огня, некоторые учащиеся прыгали с четвертого и пятого этажей. Во время возгорания в здании находилось более 400 человек.

Полиция начала досудебное расследование. Официально о причине происшествия пока не объявлено.-0-