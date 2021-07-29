На месте взрыва в Леверкузене обнаружили тела еще троих погибших

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели и сотрудники правоохранительных органов ФРГ обнаружили на месте взрыва на территории центра по утилизации отходов в городе Леверкузен тела еще троих погибших, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Кельна.

Пока жертвы не идентифицированы, уточнили в ведомстве. Таким образом, пока подтверждена гибель как минимум пяти человек, двое считаются пропавшими без вести.

Во вторник около 9.40 по местному времени на химическом предприятии, расположенном на территории промзоны Chempark в районе Висдорф, произошел сильный взрыв. Пожар, возникший после взрыва, удалось потушить. Представитель оператора Chempark информировал, что вероятной причиной произошедшего стало возгорание химических веществ, в том числе хлорсодержащих растворителей.

Земельное управление по охране окружающей среды и защите прав потребителей германской земли Северный Рейн - Вестфалия считает, что при взрыве в воздух могли попасть такие опасные вещества, как диоксин, полихлорированные бифенилы и соединения фурана. В какой концентрации опасные вещества попали в воздух, выясняется. Жителям окрестностей не рекомендуется употреблять в пищу овощи и фрукты, произведенные на собственных огородах.-0-