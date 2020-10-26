На местных выборах в Украине явка составила около 37%

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Явка на местные выборы, которые состоялись в Украине 25 октября, составила ориентировочно 37%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя ЦИК Олега Диденко.

По состоянию на 22.00 (23.00 мск) ЦИК получил данные от 97% территориальных избирательных комиссий. Согласно этим данным, явка составила 37%. Он отметил, что этот показатель почти на 10% меньше явки на местных выборах 2015 года, которая составила 46,6%.

Самая высокая явка зафиксирована в Тернопольской области (46,77%), а самая низкая - в Донецкой (31,67%). "В условиях карантина прослеживается тенденция, когда явка снижается примерно на 10%", - сказал Олег Диденко.

Зафиксированные в ходе состоявшегося голосования нарушения существенно не отразились на процессе волеизъявления. По словам председателя ЦИК, основная часть нарушений касалась агитации в день голосования. "В целом, согласно той информации, которая есть у ЦИК, мы можем констатировать, что нарушения на участках и вокруг них были, но все-таки они не носили массовый и системный характер и не повлияли существенно на процесс голосования. Надеемся, что и в дальнейшем они не повлияют на результаты выборов", - сообщил он.

По последним данным МВД Украины, в полицию поступило свыше 3 тыс. сообщений о нарушениях на выборах в органы местного самоуправления, открыто 51 уголовное дело. Больше всего извещений зафиксировано в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях. Обращения касались в основном незаконной агитации в день волеизъявления, нарушения тайны голосования, подкупа избирателей, незаконного уничтожения избирательной документации, нарушения порядка ведения реестров избирателей, незаконного использования бюллетеней.

Выборы в органы местного самоуправления проходили 25 октября по всей стране, где украинцам предстояло избрать депутатов 22 областных советов, 381 городского совета, 136 районных советов, свыше тысячи поселковых советов, а также мэров большинства городов, глав сел и поселков.-0-