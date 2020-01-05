На МИД Австрии совершена кибератака

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масштабная хакерская атака на компьютерные сети МИД Австрии совершили в этой стране. Об этом говорится в совместном заявлении МВД и МИД Австрии 5 января.

"Из-за тяжести и характера нападения нельзя исключать, что речь идет о целенаправленной атаке со стороны какого-либо государственного субъекта", - предположили в ведомстве.

Подробности и последствия хакерской атаки в МИД не разглашают. Отмечается, что атаку оперативно обнаружили и отразили. После этого в правительстве создан специальный координационный комитет.

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