На Миссисипи более 1 тыс. барж попало в затор

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На реке Миссисипи восстанавливают движение судов после нескольких дней простоя. В пробке скопилось более 1 тыс. барж, сообщает Reuters со ссылкой на береговую охрану США.

Затор был вызван повреждением моста через реку. За несколько дней в пробке скопилось более 1 тыс. барж, груженых в основном сельскохозяйственной продукцией.

Сейчас, по информации Минтранса штата Теннесси, транзит под мостом безопасен для судоходства.

Река Миссисипи - одна из главных артерией экспорта сельскохозяйственных культур США.-0-