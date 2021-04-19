На МКС продолжат устранять утечку воздуха

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Международной космической станции (МКС) продолжат герметизировать трещины в модуле "Звезда". Соответствующее заявление космонавта Сергея Рыжикова, который 17 апреля вернулся на Землю, приводит ТАСС.

"Степень истечения воздуха уменьшилась, но полностью (места негерметичности. - Прим. ТАСС) не ликвидированы. Поэтому работы будут продолжены", - сказал Сергей Рыжиков в интервью телеканалу "Россия-24".

Космонавт уточнил: на МКС доставлены приборы, позволившие точно определить место утечки и локализовать его. Для поиска пришлось использовать ниточки, пенопластовые шарики, чаинки. При закрытии люков они позволяли зафиксировать перемещение воздуха.

В марте Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков провели ремонтно-восстановительные работы на корпусе модуля "Звезда", где обнаружили трещину и возможные места негерметичности. Все действия российские члены экипажа выполняли под руководством Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС и инженеров РКК "Энергия". Работы согласовывались со специалистами NASA.

В середине апреля космонавт Роскосмоса Иван Вагнер сообщил журналистам, что утечка воздуха снизилась в три раза после герметизации трещин.-0-