На МКС сломалась система получения кислорода

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Система "Электрон-ВМ", которая позволяет получать экипажу Международной космической станции (МКС) кислород, вышла из строя, сообщает ТАСС.

О поломке системы сообщил Центру управления полетами (ЦУП) один из космонавтов. Позже с Земли космонавтам сказали, что никаких действий не требуется. "Будем разбираться с этой ситуацией завтра", - отметил представитель ЦУП.

Система "Электрон-ВМ" работает на станции с момента ее создания. Ее разработчик - "НИИхиммаш". Система способна вырабатывать от 25 л до 160 л кислорода в час и дополнительно от 50 л до 320 л водорода в час. В апреле 2010 года экипажу МКС потребовалось несколько дней, чтобы починить поломку этой системы.

Принцип действия основан на электролизе воды со щелочным электролитом в проточном электролизере, после чего происходит разделение газожидкостной смеси.

На станции имеются запасы кислорода, также в американском модуле "Транквилити" есть своя система генерации кислорода.-0-